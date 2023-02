De chaos van een samengesteld gezin tijdens de feestdagen

De feestdagen kunnen een uitdaging zijn, om het voorzichtig te zeggen. Zet de familie aan het kerstdiner en het is niet onwaarschijnlijk dat er spanningen ontstaan. Maar zet aan die tafel een samengesteld gezin – dus de exen, hun nieuwe partners en bijbehorende kinderen – en er zijn nog meer obstakels te overwinnen. Van hilarisch ongemak tot hoogoplopende ruzies. Dat is de situatie van de nieuwe voorstelling Familiespel, een tragikomedie die op woensdag 15 februari te zien is in de Schouwburg in Middelburg.