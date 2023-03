De koffer van emigrant Rien Wisse staat straks in het migratiemuseum Fenix in Rotterdam. ,,Zo is er ergens een herinnering aan hem.”

Deze koffer krijgt een plek in het toekomstig migratiemuseum Fenix in Rotterdam dat volgend jaar de deuren opent. Onderdeel van het museum wordt een kofferdoolhof dat de bezoeker bijzondere reisverhalen opdient. ,,Het museum in oprichting heeft via allerlei kanalen mensen opgeroepen om koffers te doneren en hun reisverhaal erbij te vertellen. Ze kunnen die in verschillende plaatsen afgeven, zoals vandaag in Middelburg. We hebben uit Zeeland zo'n veertig aanmeldingen gehad. Maar mogelijk oogsten we meer koffers, omdat sommigen er een meer dan één meenemen”, zegt curator Selinay Sucu van Fenix.