De pechvogel van TOP: Willemijn Bouwens voor de derde maal in drie jaar geblesseerd

Nieuwe dorpsraad Souburg komt voor het eerst bijeen: ‘De leefbaar­heid moet terug’

De nieuw opgerichte dorpsraad in Souburg wil zich dinsdagavond 28 februari voorstellen aan inwoners en met ze in gesprek gaan. Over de gevolgen van de mogelijke komst van arbeidsmigranten aan de Energieweg, over gebrekkige infrastructuur, hondenpoep of het gemis van ontmoetingsplaatsen.