Deel azc Middelburg mogelijk eind april weer open voor 120 vluchtelingen

Eind april kunnen waarschijnlijk 120 bewoners terugkeren naar het azc in Middelburg. ,,We streven ernaar dan twee etages weer te openen”, zegt locatiemanager Danny Deckers.

Het azc werd ontruimd na een grote brand in december. Alleen zestig mensen in de aanleunwoningen van het voormalige verzorgingshuis konden er blijven wonen. In januari keerden al 27 asielzoekers terug in de appartementen boven de vleugel waarin de kantoren zijn gehuisvest.

‘Etages nu zo goed als droog’

,,Het streven is om eind april of begin mei de begane grond en eerste etage van het gebouw te heropenen", zegt Deckers. ,,Zeker is dat nog niet, want dat hangt van de werkzaamheden af. Die etages zijn nu zo goed als droog. Maar we moeten straks ook alle leidingen nog doorspoelen om te voorkomen dat we met legionella te maken krijgen.”

De bedden staan al wel weer in de appartementen op de begane grond en eerste etage. Ook alle koelkasten, want daarin lag nog eten toen de bewoners in allerijl voor het vuur moesten vluchten. Zodra de kamers schoongemaakt zijn, kunnen de oorspronkelijke bewoners terugkeren, zegt Deckers. ,,Tenzij zij al naar een gewoon huis zijn gegaan, of Nederland hebben verlaten. Ook houden we rekening met eventuele spoedgevallen, die voorrang moeten krijgen.”

Drie verdiepingen nog niet bewoonbaar

De begane grond en de eerste etage bieden plaats aan ongeveer 120 mensen. Samen met de 60 mensen in de aanleunwoningen en de 27 mensen boven de kantoren, wonen er dan weer 210 mensen in het azc. Dat heeft in totaal plaats voor 330 mensen. De etages twee, drie en vier blijven voorlopig onbewoonbaar, zegt Deckers. ,,Daar is ook nog veel meer verbouwingswerk nodig.”