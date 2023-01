Deze beesten zie je (gelukkig) steeds minder in de Zeeuwse wateren

Het doel is om in 2034 geen levensvatbare populatie muskusratten meer in Nederland te hebben. Dat is het geval als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen. Om dat doel ook in Zeeland te halen heeft waterschap Scheldestromen afgelopen jaar extra muskusrattenbestrijders aangenomen.

In 2022 ving het waterschap iets meer dan 4.500 muskusratten. Dat zijn er 400 minder dan 2021 en is een afname van 8 procent. Het waterschap is positief over de ingezette daling: ,,Dat betekent dat onze extra aandacht voor de muskusrattenbestrijding effect heeft en dat er een begin is gemaakt met het terugdringen van de populatie.” Er werd geen enkele beverrat, die ook een gevaar vormt, gevangen.

Onder controle

In een groot deel van Zeeland is de populatie muskusratten nu onder controle. Hier worden tot maximaal vijftig muskusratten per jaar gevangen. Er zijn een aantal aandachtsgebieden waar het aantal muskusratten wel daalt, maar het gebied nog niet voldoet aan de norm (zie bijgevoegde kaart).

Volledig scherm Zones in Zeeland die extra aandacht vragen om de muskusrat te bestrijden © Waterschap Scheldestromen

In België is de populatie muskusratten ongeveer gelijk met die in Zeeland. Omdat muskusratten zich niet aan grenzen houden, is samenwerking met de Belgische bestrijders van belang, laat Scheldestromen weten. Zo worden er gezamenlijke vangacties gehouden.

De muskusrat voelt zich erg thuis in Zeeland vanwege de waterrijke omgeving. Ze kunnen met gemak jaarlijks 12 kruiwagens grond verzetten en daarmee oevers, wegen en dijken aantasten.

