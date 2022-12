Drie mannen aangehouden in centrum van Middelburg, een van hen had een mes

Hij vroeg of ik ook wel eens verdrietig ben

Er was brand en ik had piket, en dus stond ik donderdagavond met mijn notitieboekje naast een ladderwagen te staren naar een rookpluim. Het regende, maar ik was niet alleen. De sirenes hadden half Vlissingen bij de televisie weggelokt. Het had wel iets gezelligs.

20 december