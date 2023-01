Eerste 27 bewoners keren na brand terug in azc: ‘De rest wil ook terug maar dat kan nog niet’

De eerste 27 vluchtelingen keren deze week terug in het azc in Middelburg, na de grote brand van half december. Voorlopig blijft het daarbij. Het pand moet verder opgeknapt worden voordat meer mensen er weer kunnen wonen.

Een groot spandoek met welkom terug in het Engels en Arabisch verwelkomt de asielzoekers die tijdelijk elders in het land verbleven. ,,Dinsdag zijn er vier gekomen, woensdag zeven en aan het einde van den week zitten we op 27 mensen die hier weer kunnen wonen”, zegt locatie-manager Danny Deckers van het Middelburgse azc. De andere tweehonderd zullen nog geduld moeten hebben.

Niet meer bewoonbaar

Het hoofdgebouw van het azc was gesloten sinds de grote brand van 16 december. Die woedde op de vierde etage maar door bluswater waren ook de etages eronder niet meer bewoonbaar. Alleen de gezinnen, met in totaal zestig mensen, konden blijven omdat zij in een bijgebouw wonen dat los staat van het grote pand.

,,De mensen die nu terug kunnen, wonen in de appartementen boven de kantoren. Daar was weinig schade. Het personeel vindt het fijn dat ze er weer zijn. Dat zorgt weer voor meer dynamiek in het pand. Het hoofdgebouw gaat nu weer open”, zegt Deckers.

Alle 230 bewoners die na de brand tijdelijk in andere opvangcentra verblijven, willen terug naar Middelburg. Deckers: ,,Zeker nu ze horen dat sommigen al terug mogen, krijgen we veel appjes van mensen die willen weten wanneer zij aan de beurt zijn. Dat is een compliment voor ons.”

De meesten zullen echter nog geduld moeten hebben, zegt Decker. ,,We beginnen nu met de sloop van het uitgebrande deel van de vierde etage. Dan kunnen we dat dicht maken, zodat we geen last meer hebben van lekkages. Daarna kan de elektra worden vernieuwd. Pas als dat klaar is, kunnen meer mensen terugkomen.”