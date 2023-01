Eindelijk, het Europese verbod op luchtvervuiling door binnenvaartschepen komt nu echt dichtbij

Na rust laait het vuur van Fortis hoog op; ‘Dit was een duel om de 30 doelpunten te halen’

De 7-11 was een sublieme one-hander van Tim Crucq. Bij de 11-18 kopieerde Giorgi Papunashvili die actie op even fraaie wijze. Fortis draaide Ondo zaterdagavond helemaal dol in de tweede helft van de derby. Met een 16-21-overwinning deed de Souburgse korfbalploeg zich eigenlijk nog tekort. ,,Dit was een wedstrijd waarin we 30 treffers hadden kunnen maken”, zei coach Leonard Debbaut.

