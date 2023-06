Elke dag uitgedroogde en uitgehongerde dieren bij De Mikke

Een normale egel weegt tussen de 800 en 900 gram, met uitschieters boven de kilo. De egels, die bij De Mikke binnenkomen, wegen rond de drie à vier ons. ,,Ver onder het gewicht", vertelt beheerster Coby Louwerse. ,,We geven ze eerst vocht om te kijken of ze daarvan opknappen. Maar als ze parasieten hebben, wordt het heel moeilijk. Parasieten zitten vaak in de darmen. Als een egel verzwakt is, denken wormen: nu is het onze tijd. We kunnen ze daartegen wel behandelen, maar we kunnen niet elk dier redden. Dat is gewoon zo. We doen ons best, maar het lukt ook niet altijd.”