Esther schenkt uitgestelde koffie: ‘Eén voor jezelf en één voor een onbekende. Die warmte is heel erg nodig’

Esther Treurniet liep al een tijdje rond met het idee om ‘uitgestelde koffie’ mogelijk te maken in Het Koffiepand. ,,Een warm drankje, een warme plek, een warm gebaar. Een paar jaar geleden was het misschien iets minder relevant, maar zeker nu is warmte in meerdere opzichten heel erg nodig. Want ik hoor steeds meer verhalen van mensen die het moeilijk hebben.”