Even voorstellen: het nieuwe college van Zeeland

Wilfried Nielen (63) uit Terneuzen is geboren en getogen in Kloosterzande. Voordat de organisatieadviseur vorig jaar bij de BBB betrokken raakte als campagneleider in Zeeland was hij niet eerder politiek actief geweest. Liefde voor het boerenbedrijf was een drijfveer om ja te zeggen toen hij vorig jaar zomer door de BBB in Zeeland werd benaderd om zich bij de partij aan te sluiten. ,,Als iemand mij vijf jaar geleden had gezegd dat ik de politiek in zou gaan, had ik hem naar de dokter gestuurd voor een pilletje”, zegt Nielen.