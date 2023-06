Floortje Vlug in top Biologie Olympiade

video Familie doodgescho­ten Johan Quist wil met rust gelaten worden: ‘Ons vertrouwen is weg’

De nabestaanden van de doodgeschoten Johan Quist (60) uit Vlissingen hebben in een korte slachtofferverklaring laten weten dat ze niet te veel willen uitweiden over wat hun vader en man is overkomen. ,,Laat ons met rust.’’