Fout in rekenprogramma stikstof: provincies geven voorlopig geen vergunningen meer af

Wie een vergunning heeft aangevraagd, zal daarom tot eind januari geduld moeten hebben. Het besluit heeft uiteraard ook invloed op alle plannen en projecten in Zeeland, waarvoor mogelijk een natuurvergunning nodig is.

De provincie Zeeland heeft zo'n tien aanvragen in behandeling die voorlopig ‘on hold’ staan. Dat zijn vooral vergunningaanvragen voor projecten in de industrie en in de agrarische sector. Andere ingediende aanvragen zijn in nog zo’n vroeg stadium van de behandeling dat die waarschijnlijk geen vertraging zullen oplopen. Nieuwe aanvragen zullen voorlopig niet in behandeling worden genomen.

Aerius Calculator is een rekenprogramma om de uitstoot en neerslag te berekenen van activiteiten waarbij mogelijk stikstof vrijkomt. Het gebruik van dit programma is verplicht bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming. Maar de calculator blijkt geen volledig beeld te geven van de stikstof-effecten op beschermde natuurgebieden. Het gaat daarbij onder meer om projecten in de bouw, industrie, agrarische sector en de weg- en waterbouw.

De nieuwe versie van Aerius Calculator zou eigenlijk in november verschijnen, maar het RIVM constateerde een fout in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. De verwachting is dat het mankement in het rekenprogramma op 26 januari verholpen is zodat de vergunningverlening kan worden hervat.