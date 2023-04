Geen TikTok meer in de klas: CSW breidt wifi-blokkade uit naar vestigingen in Middelburg

Camerateam dat voor Piet Snot was ingehuurd, kost de provincie 7200 euro

Om te voorkomen dat een stemming in Provinciale Staten door haperingen in het video- en stemsysteem opnieuw misliep, was dinsdag 28 en woensdag 29 maart een extra camerateam ingehuurd. Dat kostte de provincie zomaar 7200 euro.