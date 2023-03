Geen zwemles tijdens school, maar wel gratis diploma voor kinderen uit arme gezinnen

‘Ik ben enorm aan hem gehecht, maar je wéét dat hij weer weg moet’; Marinella is ‘pleegouder’ voor puppy Bennie

De vraag naar hulphonden groeit, maar er is een groot tekort aan pleeggezinnen. Daarom zijn Marinella en Albert van Es uit Vlissingen, sinds november vorig jaar, baasje van blindengeleidehond in opleiding Benson. Ze genieten enorm van de zeven maanden oude bruine labradorpup, maar weten nu al dat hij over een maand of vijf weer uit hun leven verdwijnt.