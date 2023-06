Gemeente Middelburg controleert garageboxen op illegale activiteit

Schoolbe­stuur­der strijdt ook in de zomer tegen armoede: ‘Als kinderen met een lege maag op school zitten, kun je gelijke kansen wel vergeten’

Vijfhonderd zomerpakketten voor gezinnen op scholen met zichtbare armoede. Het is de missie van Henk Zielstra. De bestuurder van de Archipel Scholen ziet armoede toenemen en is bezorgd over de gevolgen.