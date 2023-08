Nieuw boek over slavernij; Ook veel Zeeuwen werden tot slaaf gemaakt

Het slavernijverleden van Nederland is niet iets om trots op te zijn. Dat veel Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw zelf ook tot slaaf werden gemaakt, was echter vrij onbekend. Leendert J. Joosse (79) schreef er Drie keer verkocht in een vreemd land over. Hoe een gesprek in Australië uiteindelijk jaren later tot dit boek leidde.