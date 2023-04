Groot verdriet bij de Zeeuwse Muzikanten: ‘Hoe kun je zoiets moois kapot maken?’

,,Waarom nou hè?”, vraagt Marianne zich af. Ja, ze heeft gehoord dat het orkest te duur is, en dat het geld nodig is voor de zorg van andere cliënten. Maar toch snapt ze er niks van. De Zeeuwse Muzikanten betekenen álles voor haar. Ze speelt al meer dan twintig jaar keyboard. ,,Het is zo'n gezellige club. Ik vind het leuk om samen te zijn, en samen te oefenen. En als we optreden, krijgen we heel vaak applaus van de mensen, omdat we zo goed spelen.”