Het is januari; dus het is topdrukte in de sportschool: ‘De kerstkilootjes moeten er weer af!’

Ralph Selles, eigenaar van All Fit in Middelburg weet het in december al; in januari wordt het weer druk. ,,De slapende leden komen nu weer sporten. Zij hebben nog een abonnement, maar kwamen gewoon niet meer. Vaak begint het sportief; zo'n 3 of 4 maanden lang. Dan gaan ze van drie keer per week sporten, naar twee, naar een, naar niet. In december komt iedereen de kerstkilo's eraf trainen op de loopband en crosstrainer. Iedereen heeft er weer zin in. Een uurtje trainen is al genoeg.”