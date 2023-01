Het Zeeuwse Landschap onder vuur in de Staten: 'Natuurorganisaties zijn uit op vernietiging garnalenvisserij’

Scoutcen­trum Zeeland zit niet op schopstoel: ‘Wij jagen niemand weg’

,,Scoutcentrum Zeeland zit niet op de schopstoel.” De gemeente Middelburg is juist op zoek naar een oplossing om het kamperen voor scouts en Humantis Zeeland in stand te houden, zegt wethouder Jeroen Louws. ,,Tot die er is, kunnen ze gewoon doorgaan.”

17 januari