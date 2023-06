Hoe behandelde Middelburg Joodse huiseigenaren na de oorlog? Extern onderzoek moet antwoord geven

Op 17 mei 1940 is Middelburg getroffen door Duits en Frans artillerievuur en Duitse vliegtuigbommen. Een groot deel van het oude centrum ging in vlammen op, waaronder 26 huizen van Joodse Middelburgers. Voor de wederopbouw van het centrum heeft de gemeente de verwoeste huizen onteigend. De bewoners konden na de oorlog een schadeloosstelling aanvragen. Maar het is nog steeds niet duidelijk of Joodse Middelburgers of hun erfgenamen zijn gecompenseerd.