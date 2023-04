Houtepen scoort bij debuut in Oranje; Middelburger is eerste Zeeuwse handbalinternational in 37 (!) jaar

EENS EEN ZEEUW Judith Straver verhuisde naar Spanje: ‘Het kan hier ook erg koud zijn, dat had ik niet zo verwacht’

Al ruim veertien jaar woont Judith Straver (63) in Spanje. Als kind al ging ze vaak op vakantie naar de Spaanse zon. Het kan best zo zijn dat toen het zaadje geplant werd om er later zelf te gaan wonen. Die wens kwam uit en nu runt ze er haar vakantiehuis Jalon en verzorgt ze trainings- en coachingsweken.