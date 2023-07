Hulpdiensten rukken massaal uit na melding van scooter in Veersesingel in Middelburg

Vlissingen heeft in Zeeland de grootste ‘tijdritge­schie­de­nis’ (en woensdag vertrekt de Baloise Ladies Tour daar)

Met een proloog in Vlissingen begint woensdag de Baloise Ladies Tour, een Nederlands/Belgische profronde voor vrouwen. Dat de korte race tegen de klok in deze stad wordt gehouden, voelt vertrouwd. Nergens in Zeeland is er een plek met een grotere ‘tijdritgeschiedenis’.