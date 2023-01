‘Ik doe het al zo lang dat het best lastig is om het uit handen te geven’

Bert Geleijnse werkte in de jaren 80 in het ouderenwelzijn en later bij de GGD, waarna hij commercieel adviseur werd bij Rijkswaterstaat. In zijn vrije tijd is hij inmiddels al 25 jaar organist in de Doopsgezinde kerk. „Het is een vrijzinnige gemeente, die sterk de blik naar buiten richt. Unique selling point is de geweldige akoestiek. Omdat er buiten de formele concertpodia in Middelburg geen podium was voor ervaren amateurmusici bedacht ik dat we meer met die ruimte konden doen. Zo ontstond in 2013 de Stichting Kerk biedt Podium. Inmiddels hebben we al zo’n tachtig concerten gehouden”, legt Bert in vlugge bewoordingen uit. Af en toe werpt hij een blik op het papier dat voor hem op de tafel ligt of hij niets vergeet te vertellen. Er is een bestuur, waarvan hij secretaris is, en een aantal gastvrouwen en –heren. Bert is blij dat zijn vrouw het werk voor de stichting ook leuk vindt. „Corrie noemt zichzelf weleens gekscherend de floormanager.”