In het Middelburgse azc begon ze aan haar leven als transvrouw. Binnenkort heet Zee officieel: Zeelanda

uit het leven Jantien van de Kraats wilde zo graag ‘kleurrijk leven’

Velen kenden haar van Treasure in Trash in de Barbaragang en het latere The Kitsch Company in de Lange Geere. In deze Middelburgse winkeltjes verkocht Jantien van de Kraats, kunstenares met een passie voor kitsch en verkitschen, zelfgemaakte sieraden, objecten en accessoires. Vorig voorjaar stierf ze aan uitgezaaide alvleesklierkanker.