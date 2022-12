Jaar lang gratis met de bus door heel Zeeland: Middelburg betaalt vervoer voor 2000 mensen

Onderzoek: Zeeuwen zijn gelukkig­ste Nederlan­ders

Zeeuwen zijn over het algemeen behoorlijk gelukkig: gemiddeld geven ze hun leven een 8,4, het hoogste rapportcijfer van alle Nederlanders. Ook het geluksgevoel over hun eigen jeugd ligt hier met een 7,4 niet ver vandaan. Het blijkt uit onderzoek van Direct Research onder ruim duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder in december 2022 in opdracht van de Nationale Postcode Loterij.

19 december