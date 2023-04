Judith Straver verhuisde naar Spanje: ‘Het kan hier ook erg koud zijn, dat had ik niet zo verwacht’

,,Op 7 augustus 1959 ben ik in Vlissingen geboren. Vanwege het werk van mijn vader zijn we verhuisd naar Helmond en daarna naar Den Haag, waar mijn zus is geboren. In 1963 zijn we weer naar Vlissingen teruggekeerd en daar ben ik naar de kleuterschool gegaan naast ‘het anker’. We woonden op de hoek Rozengracht/Anjelierenlaan en de Vlissingse School Vereniging was aan de overkant van de straat, dus daar gingen we naar de lagere school. Tot 1984 heb ik in Vlissingen gewoond, daarna ben ik verhuisd naar Middelburg.”

,,We groeiden op in een actief gezin waar veel leuke dingen gedaan werden. We gingen vaak naar het strand, naar het Domburgse bos om bramen te plukken of te barbecueën, naar de familie in Utrecht. Omdat mijn vader (Wim Roma) weleens een single maakte, gingen we ook soms mee naar de platen- en televisiestudio’s. Dat was wel heel bijzonder, om als kind de artiesten te zien lopen die je normaliter enkel maar op de tv zag. Ook zaten we uren gekluisterd aan de radio om te horen of zijn plaatje werd gedraaid. Muziek speelde dus best wel een belangrijke rol in ons gezin.”