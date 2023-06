Kans op bewolking in Middelburg vanochtend

Jos wil erkenning voor zijn buurtpre­ven­tie­team: ‘Veel vrijwilli­gers zijn gestopt, misschien stopt iedereen wel’

Het buurtpreventieteam Middengebied in Vlissingen had zeven jaar geleden nog dertig vrijwilligers. Daarvan zijn er nu nog vijf over. Tijd voor maatregelen, vindt het team.