Klein sinkhole ontdekt in Middelburg

VIERDE DIVISIE Goes wil waardig afsluiten: ‘Anders heeft straks niemand het meer over ons goede seizoen’

Het voetbalseizoen op een waardige manier beëindigen. Voor Goes mag er dan in de resterende twee duels in de vierde divisie weinig meer op het spel te staan, trainer Dennis de Nooijer vindt dat zijn ploeg goed moet afsluiten. ,,Anders heeft niemand het straks meer over ons goede seizoen’’, meent de coach.