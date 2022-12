Kudde schapen op weg naar de stal om te bevallen

Oversteken

De trektocht van Serooskerke naar Middelburg zorgde voor de nodige kijkers. Onder andere Esther Coppoolse en haar vader Rinus. Hij was jarenlang boer en vond het als 86-jarige prachtig om ook naar de schaapskudde te kijken. Zelfs had hij vroeger gaan schapen. ,,Wel koeien en paarden en natuurlijk ook kippen.” Hij woont nu in een verzorgingstehuis en zijn dochter had hem speciaal opgehaald zodat hij naar de kudde kon kijken.

De kudde moest ook redelijk drukke Walcherseweg oversteken om de stal te bereiken. Dat leverde geen enkel probleem op. Kaljouw wachtte tot er ruimte was om over te steken en de auto’s die er vervolgens aankwamen stoppen zonder problemen zodat de schapen rustig konden passeren. Ook bij die kruising stonden belangstellenden toe te kijken en foto’s te maken met hun mobieltjes. ,,Een mooi zicht, zo al die schapen die hier langskomen”, zei Liesbeth Menting. Zij was op weg naar haar werk in Middelburg en was verrast dat ze moest stoppen. ,,Ik wist niet eens dat daar verderop een schapenstal is want wij wonen nog niet zo lang hier.” Ze vertelde dat ze binnenkort maar haar zoon en dochter daar eens gaat kijken. ,,Ik denk dat ze dat wel leuk vinden.”