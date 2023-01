Lego Masters Jaap en Mathijs zijn eruit: ‘Emilie en Josje zijn de beste jonge Lego-bouwers’

Politie deelt meer informatie over schietpar­tij nieuwjaars­nacht in Middelburg

In hoop een aanhouding te kunnen verrichten, deelt de politie nieuwe informatie over de schietpartij in de nieuwjaarsnacht. Het indicent vond op 1 januari rond 00.25 uur plaats in de Johan Constatin Mathiasstraat in Middelburg. Er is nog geen verdachte aangehouden.

17:02