Meer aandacht nodig voor verkeer Arnemuiden en Lewedorp: ‘Communicatie was amateuristisch’

indebuurt.nl Inna en Romy wonen in het LUL-ge­bouw: 'Iedereen weet waar ze moeten zijn'

Het is misschien wel het gebouw met de meest bijzondere bijnaam in Middelburg: het ‘LUL-gebouw’ aan de Kanaalweg. Studenten Romy Meur (19) en Inna Buniatian (20) zijn huisgenoten en wonen op de eerste verdieping van de linker ‘L’. Naast de bijzondere naam heeft het gebouw ook een bijzonder uitzicht over de stad. Iets waar Romy en Inna dagelijks van genieten.