Meer interesse in pleegzorg door tv-programma Kopen zonder Kijken

Arnemuiden droomt van een toetje: ‘Het kwartje valt nu wel de goede kant op’

Het duel in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal tussen Arnemuiden en Yerseke was op papier een echte kraker. Plek vijf stond op het spel, de officieuze titel van ‘beste Zeeuwse ploeg in de tweede klasse G’ was in het geding én de winnaar speelde zich zo goed als veilig. De thuisploeg had deze ingrediënten enigszins tot zich genomen. Bij de bezoekers haalden weinig spelers een voldoende.