Meer statushouders vinden plek in Zeeland

In totaal vonden in het tweede halfjaar 330 vluchtelingen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Zeeland. Dit blijkt uit een overzicht van ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het Rijk had Zeeland gevraagd 257 mensen te huisvesten in de periode van juli tot en met december 2022. Alleen de gemeenten Hulst (10 minder dan gevraagd), Sluis (4 minder) en Veere (10 minder) lukte het niet om aan de taakstelling te voldoen. Alle andere Zeeuwse gemeenten konden meer statushouders onderbrengen. Daarbij vielen Terneuzen met 29 mensen meer, Reimerswaal (17 meer) en Vlissingen (14 meer) op.

De taakstelling voor de eerste helft van dit jaar is 469. Daarvan gaat de in 2022 opgebouwde ‘voorsprong’ van 73 af, zodat de komende zes maanden nog voor 396 mensen een plaats in Zeeland gevonden moet worden. Per gemeente gaat het om de volgende aantallen: Borsele 26, Goes 37, Hulst 43, Kapelle 10, Middelburg 53, Noord-Beveland 3, Reimerswaal 11, Schouwen-Duiveland 28, Sluis 32, Terneuzen 37, Tholen 29, Veere 37 en Vlissingen 40.