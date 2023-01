Met de finish in zicht krijgt de Zeeuwse Ombudsman minder klachten

Zeeuwse Ombudsman Gertjan van der Brugge heeft vorig jaar een kwart minder klachten over overheidsinstanties gekregen dan in 2021.

De taken van de Zeeuwse Ombudsman zijn vanaf 1 januari belegd bij de Nationale Ombudsman. Volgens de Zeeuwse Ombudsman is de aankondiging hiervan ‘ongetwijfeld een belangrijke oorzaak geweest voor de daling van het aantal klachten in 2022'. Hij baseert dit op het feit dat de afname in de laatste drie maanden van vorig jaar inzette.

In totaal kwamen er bij de Zeeuwse Ombudsman vorig jaar 159 klachten binnen. Dat is een kwart minder dan in 2021. De meeste betroffen opnieuw uitvoeringsorganisatie Sabewa. Maar Van der Brugge stelt in zijn laatste jaarverslag tevreden vast dat ook over Sabewa, vergeleken met de voorgaande jaren, minder mensen aan de bel hebben getrokken.

Sabewa int de belastingen en heffingen voor Waterschap Scheldestromen en acht Zeeuwse gemeenten. De aard van het werk is mede de oorzaak dat er relatief veel klachten over Sabewa zijn, aldus de Zeeuwse Ombudsman. ,,Besluiten die Sabewa neemt hebben directe financiële consequenties voor de burger, zodat men over het algemeen sneller geneigd is een klacht in te dienen.”

Om de burger niet onnodig lastig te vallen met ‘papierwerk’ heeft de Zeeuwse Ombudsman Sabewa een aantal aanbevelingen gedaan om de procedures rond (automatische) kwijtschelding soepeler te laten verlopen . Sabewa heeft deze aanbeveling van de Zeeuwse Ombudsman overgenomen.

De Ombudsman ontving vorig jaar geen klachten verband over coronamaatregelen. Dit is volgens hem terug te zien in de vermindering van het aantal klachten over de GGD Zeeland.