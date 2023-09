Middelburg faalt met inzameling plastic: gemeente zoekt in afval naar overtreders

Ziekte, een kinderwens of af van je homoseksua­li­teit? Deze man beweert dat iedereen kan ‘genezen’

Genezen van kanker, een kinderwens die eindelijk in vervulling gaat of demonen die worden verdreven: het zijn nogal wat beloftes van Frontrunners Ministries. Deze religieuze organisatie beweert dat je door te bidden weer beter kunt worden en komt volgende week naar Zeeland met een ‘genezingscampagne’. De kerkelijke wereld is kritisch op de keihard groeiende organisatie van leider Tom de Wal. ,,God is geen automaat waar je een muntje ingooit en een pakje sigaretten uitrolt.”