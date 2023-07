Middelburg komt jonge huizenkoper tegemoet: hogere lening voor eerste huis

Boete en rijontzeg­ging voor man die agent van de sokken reed

De 21-jarige F. J. uit Middelburg is vrijdag in Middelburg veroordeeld tot een boete van vijfhonderd euro plus een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden. Er was een taakstraf van zestig uur en een rijontzegging van vier maanden, waarvan de helft voorwaardelijk geëist voor het veroorzaken van een verkeersongeval.