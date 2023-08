Middelburg telt 2102 bestelauto's, jaarlijks gaat het 21 keer mis

Tom (24) uit Middelburg schittert op het hoogste podium voor dragqueens in Chicago: ‘Alles draait om liefde en vrijheid’

De metamorfose naar The Countess maakt hem zielsgelukkig. Elke keer weer. Reken maar dat Tom Haegens (24) uit Middelburg dat zal laten zien tijdens Miss Continental in Chicago, ’s werelds grootste podium voor dragqueens. ,,Drag is zóveel meer dan een man in een jurk.’’