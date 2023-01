Middelburg zakt na mijlpaal net iets terug, tot onder de magische grens

Bij het opmaken van de voorlopige cijfers blijkt Middelburg te eindigen met 49.964 inwoners. Dat zijn er dus 36 minder dan de grens van 50.000 die op 1 november werd bereikt. ,,Het was een piek, zoals we wel vaker een piek in het inwonertal zien. Maar waar dat dan precies aan ligt, is niet altijd te zeggen”, reageert woordvoerster Ellen Soerel van de gemeente Middelburg.