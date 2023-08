Middelburgs hotel Eleanor heeft schuld van zeven miljoen euro, schuldeiser wil het veilen

Koning Wil­lem-Alexan­der bijgepraat over drugssmok­kel haven Vlissingen

Koning Willem-Alexander is vanmiddag tijdens een werkbezoek bijgepraat over de aanpak van drugssmokkel in de haven van Vlissingen. Hij bezocht onder meer de douane. Ook staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) was aanwezig. Bij controles in het havengebied worden regelmatig grote partijen coke gevonden.