Miljoenen voor Stedin? Zeeland heeft ook geen zak geld liggen

UPDATEEr is begrip voor de vraag van netbeheerder Stedin. Maar de netbeheerder zal geduld moeten hebben voordat de provincie over de brug komt. Het is de vraag of Zeeland het zich kan veroorloven een forse duit in de zak te doen.