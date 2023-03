Niet stijfjes kunst kijken in de Oostkerk

Een danceparty in de Oostkerk in Middelburg kan niet doorgaan, maar Middelburger Derk Thijs staat zondag toch maar mooi met zijn DJ-set in het gebouw. Onder de naam DJ Dierlijk maakt hij de expositie van Peter Christ en Frank van der Meijden compleet. Christ heeft aan de ene zijde zijn schilderijen uitgestald, aan de andere kant staan de installaties van Van der Meijden. Het is alsof je een kant kunt kiezen als bezoeker, maar van wedijver is geen sprake tussen de twee kunstenaars.