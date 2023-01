Nog geen oorzaak gevonden voor terpetinelucht in woningen aan de Meanderhof

Voor de terpetinelucht die dit weekend tot twee keer toe hing in een aantal woningen aan de Meanderhof in Middelburg, is nog geen oorzaak gevonden. Volgens de gemeente zijn er geen giftige stoffen gemeten. Wat voor stof het dan wel is, wordt nog onderzocht.

De brandweer moest dit weekend twee keer uitrukken omdat meerdere bewoners van de Meanderhof in hun woning last hadden van een terpetinelucht. Dat gebeurde eerst op zaterdagmiddag, later nogmaals op zondagavond. De gemeente ging samen met de brandweer, die de hulp van een adviseur gevaarlijke stoffen had ingeschakeld, op zoek de bron van de geur. In de tussentijd mochten bewoners hun huis niet betreden. Toen uit metingen was gebleken dat er geen sprake was van gevaarlijke stoffen zijn de woningen geventileerd en mochten bewoners terugkeren naar huis.

RIVM

Maar zondagavond was de geur terug. Er werd opnieuw een zoektocht opgestart en dit keer werden bewoners ook medisch onderzocht. Ook toen kon er voor de terpetinelucht die in hun woningen hing geen oorzaak worden aangewezen. Volgens een gemeentewoordvoerster heeft de brandweer weer vastgesteld dat er geen sprake is van gevaarlijke stoffen. Maar om te achterhalen wat de lucht dan wel is, wordt door het RIVM nog een monster van de uitslag onderzocht. De uitslag daarvan is nog niet bekend.

De bron van de lucht achterhalen is volgens de woordvoerster nu aan woningbouwvereniging Woongoed en huiseigenaren. Die bezitten allebei een deel van de woningen aan de Meanderhof. Volgens buurtbewoners gaat het om in totaal drie woningen. Eén van de bewoners daar bevestigt wel dat er sprake is van stankoverlast, maar wil er verder weinig over kwijt zolang nog niet duidelijk wat er aan de hand is en hoe het nu verder gaat.