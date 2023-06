‘Opa Paard’ Klaas Christiaanse (bijna 95) leeft nog steeds voor zijn merries; 'Zij gaan voor alles’

Klaas Christiaanse is een olijke negentiger met een twinkeling in zijn ogen en een aanstekelijke schaterlach. Tijdens het gesprek in Grijpskerke, waar zijn twee paarden op stal staan, toont hij volop zijn levenslust. Zelfs verhalen over tegenslagen in zijn leven sluit hij met kwinkslagen af. ,,Wat geweest is, is geweest”, doceert hij. ,,Je moet door.”