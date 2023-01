Opvallend veel scooters en fietsen in Zeeland gestolen

Het is het hoogste aantal sinds 2016. De daders sloegen vooral vaker toe in de gemeenten Goes (van 167 naar 277) en Middelburg (van 254 naar 337). In Terneuzen verdubbelde het aantal diefstallen. De stijging past in het landelijke beeld, waar de politie ook veel meer meldingen van diefstallen van scooters en fietsen kreeg.