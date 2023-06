PEER zet koers naar Paradiso met nieuwe single en EP

Bouzambou moet in achtervol­ging in strijd om landstitel

Het duurde even, maar dinsdagavond is dan toch het eerste finaleduel om de landstitel in de eredivisie van het zaalvoetbal afgewerkt. Op bezoek bij Hovocubo slikte Said Bouzambou met FC Eindhoven na verlenging een pijnlijke nederlaag: 3-1.