Peetman heeft de Fietsen in Zeeland Blues: ‘Altijd weer die wind die alles weer verpest’

Westkap­pels sleuteldra­ma gaat heel Nederland over: ‘Veel mensen leven mee, ik kan zelfs een nieuwe telefoon krijgen’

Pieter Houmes uit Westkapelle wordt nog steeds platgebeld. Maar nu nauwelijks meer door mensen die zijn sleutels hebben gevonden (,,de teller staat op 200"), maar vooral door de media. Zo werd er vanochtend aandacht besteed aan het sleutelmysterie in het tv-programma Goedemorgen Nederland van WNL en was hij zelf te horen bij Radio 538 en Radio 10. ,,Heel veel mensen leven met me mee.”

10 januari