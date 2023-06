Persoon gewond na aanrijding door scootmobiel

Twijfels of erfpacht invoeren de manier is om goedkope Veerse starterswo­nin­gen te realiseren

Het is nog maar de vraag of het invoeren van erfpacht de oplossing is om ervoor te zorgen dat de gemeente Veere goedkope woningen aan starters kan aanbieden. Wethouder René de Visser: ,,Er is goed onderzoek nodig.”