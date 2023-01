Pijnlijke nederlaag TOP tegen puntloze hekkensluiter

Het had een mooi weekeinde kunnen en moeten worden. Vrijdag maakte TOP bekend dat Coppoolse ook volgend seizoen voor de groep staat en dat Sander Roelofs het samen met hem gaat doen. Daar had zaterdag een thuisoverwinning op Fiks op moeten volgen, want dat achttal uit Oegstgeest had in de eerste acht speelrondes nog geen positief resultaat geboekt.