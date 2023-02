Plan tegen verkeershinder in de maak, provincie wil garanties over omleidingsroutes

Vlissingse apotheken in korte tijd zes keer doelwit van inbraak of vernieling: ‘Er valt niets te halen’

Apotheken in Vlissingen zijn sinds enkele weken doelwit van inbraken. Vanochtend werd in alle vroegte bij een vestiging van Boots aan de Dreesstraat in Vlissingen ingebroken. Het komt apotheker Philip Noordholland Reekers bekend voor. Bij zijn apotheek aan de Govert Flincklaan gebeurde het al drie keer.

7 februari